Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Сибирь» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» здорово пошумела в плей-офф и летом, пожалуй, не стала слабее с точки зрения командного мастерства. Состав достаточно сыгранный, сбалансированный, новички успели вписаться и освоить тактические схемы штаба. По сравнению с сегодняшним «Амуром» новосибирцы – команда гораздо более солидного уровня. Плюс фактор домашних стен, присутствия первых лиц. Хозяева без проблем должны начинать сезон с победы.

«Амур» — одна из главных тёмных лошадок межсезонья. Тренерский штаб с точки зрения опыта уступает тем же Епанчинцеву и Ко в несколько раз. С атакой, судя по летним матчам, явные проблемы – две шайбы за матч, и те со скрипом. Вратарь Дорожко чередует классные игры с неудачными. Так что особой веры в то, что сыроватая дальневосточная команда не развалится под натиском «Сибири», нет. Тотал больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android