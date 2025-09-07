«Сибирь» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Амур Хабаровск

«Сибирь» здорово пошумела в плей-офф и летом, пожалуй, не стала слабее с точки зрения командного мастерства. Состав достаточно сыгранный, сбалансированный, новички успели вписаться и освоить тактические схемы штаба. По сравнению с сегодняшним «Амуром» новосибирцы – команда гораздо более солидного уровня. Плюс фактор домашних стен, присутствия первых лиц. Хозяева без проблем должны начинать сезон с победы.

«Амур» — одна из главных тёмных лошадок межсезонья. Тренерский штаб с точки зрения опыта уступает тем же Епанчинцеву и Ко в несколько раз. С атакой, судя по летним матчам, явные проблемы – две шайбы за матч, и те со скрипом. Вратарь Дорожко чередует классные игры с неудачными. Так что особой веры в то, что сыроватая дальневосточная команда не развалится под натиском «Сибири», нет. Тотал больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».