«Спартак» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 7 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Сочи».

Ставка: ничья за 5.00.

«Для того, чтобы претендовать на достойный результат, командам вроде «Сочи» надо брать запас очков именно со старта. Матёрый Владимир Крикунов это понимает. Судя по весёлому хоккею и граду забитых шайб на предсезонке, никаких баллонов у черноморцев не было и залетать в регулярку они будут на максимальных скоростях. Самоотдача у гостей будет запредельной ещё и по не совсем спортивным причинам. Всем известно, что «Сочи» и «Спартак» контролируются разными элитными хоккейными группами, которые, мягко говоря, друг друга не очень любят.

Поэтому для подопечных Крикунова победить именно «Спартак» — одна из главных задач сентября. Судя по тому, как команда Жамнова мучилась на Кубке мэра в атаке, уход Голдобина и перетряска атакующих сочетаний не прошли для красно-белых даром. Поэтому никакими фаворитами москвичи не являются. Ставил бы как минимум на ничью в основное время, или даже на «+1» в пользу «Сочи». И, конечно, на солидный тотал – нет сомнений в том, что соперники забросят друг другу больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».