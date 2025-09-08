Скидки
«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Омске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.12.

У Буше начинается первый полноценный сезон у руля «Авангарда», структура выстроена строже, чем весной. Линия обороны (Шарипзянов, Чистяков, Гуляев + усиления Блажиевским и Лажуа) и точечные ходы по атаке (Волков, Пономарёв, Потуральски) задают баланс контроля и быстрого выхода из обороны.

«Ак Барс» во втором сезоне у Анвара Гатиятулина — это про активный форчек, много работы без шайбы и сильные спецбригады. В прошлом регулярном сезоне казанцы вошли в топ-5 по голам (3,07 за игру) и показали лучшую игру в меньшинстве (84,7%). В составе сохранили лидеров, усилились. Это делает казанцев цепкими на выезде даже против плотной структуры.

Ожидаем вязкий старт с большой ценностью первого гола и перевесом хозяев по игре в средней зоне. «Авангард» чаще диктует ритм дома, но фактор спецбригад «Ак Барса» будет держать матч в пределах одной шайбы. Прогнозируем близкий счёт. Можно проверить тотал меньше 4.5 шайбы.

