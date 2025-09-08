«Торпедо» — СКА: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 1.90.

«Торпедо» открыло сезон домашней волевой победой над «Салаватом Юлаевым» — 4:3. СКА в тот же день уступил «Шанхайским Драконам» со счётом 4:7 в дебютном матче под руководством Ларионова. Теперь же тренеру предстоит проверить свои силы во встрече с бывшей командой.

Ждём игру «волнами». «Торпедо» при Исакове, судя по первой встрече и контрольным играм, выглядит собраннее в средней зоне, но сохраняет скорость и охоту к переходам. СКА стремится к контролю через длинные смены и качество первого паса, однако команде Ларионова важно быстро закрыть зоны перед пятаком после неудачного дебюта.

Прогнозируем близкую игру с повышенной ценностью первого гола. Домашний лёд и свежая победа дают «Торпедо» небольшой стартовый перевес, но по глубине и индивидуальному классу СКА способен как минимум вернуть равновесие в любом отрезке. Пожалуй, СКА не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы — неплохой вариант для ставки.