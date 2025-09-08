Израиль — Италия: ставка Дмитрия Градиленко на матч отбора ЧМ-2026

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Израиль — Италия.

Ставка: 0:1, 0:2 или 0:3 за 2.50.

«Группа I, Израиль – Италия, матч группового этапа за выход на ЧМ-2026. Лидер в группе – сборная Норвегии, которая идёт без потерь. Поэтому итальянцам нужна только победа, и я, конечно же, буду подводить к этому прогнозу.

Дженнаро Гаттузо на тренерском посту тех достижений, которые он заработал как игрок, пока не достиг. Возможно, он не клубный тренер, а тренер сборной. Всё же это совершенно разная работа. За два-три дня футболисты приехали, ты их «зарядил», настроил, а Гаттузо это делать умеет. Если не забили в первом тайме в игре, нужно дать подзатыльник или пощечины, как это было с Эстонией. А игроки-то у итальянцев высокого класса, их даже тренировать не надо.

Повторюсь: рассказал про стандарты свои-чужие, настроил, обсудил какие-то важные моменты в игре — и вперёд. Возможно, у него получится, а, может быть, и нет. Посмотрим, потому что невыход на ЧМ-2026 будет провалом и Гаттузо уволят 100%.

Итальянцы сильнее сборной Израиля по всем показателям. Эмоциональный заряд от главного тренера своё дело сделает. «0:1, 0:2, 0:3 — точный счёт в матче», это мой прогноз — кэф 2.50, очень даже неплохой. Италия не пропустит и победит, почему-то я уверен на все 100%», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».