Израиль — Италия: ставка Романа Павлюченко на отборочный матч ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Израиль — Италия.

Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 2.06.

«Израиль и Италия сойдутся в рамках квалификации чемпионата мира — 2026 8 сентября. Тут фаворит очевиден. Хотя и номинальных хозяев поля я бы так легко со счетов не скидывал. Не думаю, что итальянцы легко выиграют.

Италия всё ещё не занимает место в топ-2 группы. Это легко объясняется тем, что игр у неё в активе меньше всех — лишь три. И то, стартовал отбор для команды с неудачи, проиграла она Норвегии (0:3), которая сейчас и лидирует в турнире. Та неудача стала последней каплей для руководства сборной, и оно отправило в отставку Спаллетти сразу после успешной игры с Молдавией (2:0).

Пару дней назад, уже вместе с Гаттузо, «лазурная команда» проводила матч с Эстонией. Казалось, никаких проблем у коллектива не должно возникнуть, слишком большая разница в уровне. Однако на перерыв соперники ушли без забитых мячей. В перерыве, как потом стало известно, Гаттузо очень жёстко поговорил со своими футболистами. Сработало — во втором тайме итальянцы забили пять безответных мячей эстонцам.

Израиль же сейчас в группе идёт вторым, имеет разрыв с лидирующей Норвегией и третьей Италии в три очка. Всего один раз команда потеряла очки в этой квалификации — 2:4 с норвежцами. В трёх остальных встречах израильтяне добивались успехов — 2:1 и 3:1 с Эстонией, а также 4:0 с Молдавией.

В общем, я тут верю в Италию. Да, определённые проблемы у неё есть, и психологические, и явных звёздных лидеров нет. Но вот с Эстонией подход Гаттузо сработал. Думаю, футболисты сейчас наберутся мотивации. Тем более что это уже 4-й тур отбора на ЧМ для них, снова терпеть неудачу никак нельзя.

Но лёгкой победы, как я говорил, для «лазурной команды» тут не жду. Израиль — крепкая команда. Год назад в группе Лиги наций у неё были все тяжёлые соперники, но она вот на равных играла с Бельгией, а это уже неплохо.

Думаю, победит Италия, но счёт будет не таким крупным», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».