Беларусь — Шотландия: ставка Дмитрия Градиленко на встречу отбора ЧМ-2026

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Беларусь — Шотландия.

Ставка: победа Шотландии с форой (-1) за 1.96.

«Группа С, отборочный этап ЧМ-2026. На нейтральном поле в Венгрии сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Я сильно разочарован игрой белорусов в прошлом матче. Создалось такое впечатление, что команда не вышла на первый тайм. К 21-й минуте уже горели 0:3. Итог – 1:5 от Греции, считаю что это перебор (я «слепо» верил в братьев белорусов, давая прогноз на их матч с греками).

А шотландцы по составу ещё сильнее, чем греки. Почти все игроки играют в АПЛ. И мой прогноз прост: победа Шотландии с форой (-1) за 1.96. То, что победят условные гости (напоминаю, что игра пройдёт в Венгрии), у меня сомнений нет. Им нельзя терять очки в матче против белорусов. Ведь именно Греция, Дания и Шотландия имеют плюс-минус одинаковые шансы на выход на ЧМ-2026 с первого места.

А белорусы проиграют все свои пять оставшихся матчей в группе. Это еще один вариант для прогноза», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».