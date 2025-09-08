Скидки
Беларусь — Шотландия: ставка Дмитрия Градиленко на встречу отбора ЧМ-2026

Беларусь — Шотландия: ставка Дмитрия Градиленко на встречу отбора ЧМ-2026
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Беларусь — Шотландия.

Ставка: победа Шотландии с форой (-1) за 1.96.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Шотландия
«Группа С, отборочный этап ЧМ-2026. На нейтральном поле в Венгрии сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Я сильно разочарован игрой белорусов в прошлом матче. Создалось такое впечатление, что команда не вышла на первый тайм. К 21-й минуте уже горели 0:3. Итог – 1:5 от Греции, считаю что это перебор (я «слепо» верил в братьев белорусов, давая прогноз на их матч с греками).

А шотландцы по составу ещё сильнее, чем греки. Почти все игроки играют в АПЛ. И мой прогноз прост: победа Шотландии с форой (-1) за 1.96. То, что победят условные гости (напоминаю, что игра пройдёт в Венгрии), у меня сомнений нет. Им нельзя терять очки в матче против белорусов. Ведь именно Греция, Дания и Шотландия имеют плюс-минус одинаковые шансы на выход на ЧМ-2026 с первого места.

А белорусы проиграют все свои пять оставшихся матчей в группе. Это еще один вариант для прогноза», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Беларусь — Шотландия. Увы, ЧМ-2026 в зоне недосягаемости
