Греция — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Греция — Дания.

Ставка: ничья за 3.15.

«Греция против Дании в матче отбора на чемпионат мира 2026 года. Жду тут борьбы, для меня это примерно две равные сборные. Не уверен, что они определят победителя по исходу 90 минут.

Греция подходит к этому матчу на достойной серии из четырёх побед. За последний год команда вообще неплохо играла, всего дважды уступила, в остальных встречах были выигрыши. В группе Лиги наций она финишировала второй, только по дополнительным параметрам уступила Англии, у обеих было по 15 очков.

Затем у нескольких примерно равных оппонентов греки выиграли в товарищеских матчах — 4:1 со Словакией и 4:0 с Болгарией. В обеих встречах команда забивала по четыре мяча. Но вот пару дней назад, в 1-м туре квалификации ЧМ-2026, она забила ещё больше — пять голов. Досталось Беларуси, которая в ответ смогла всего один мяч забить. Уверенный старт для Греции в этом этапе отбора.

Дания такими же результатами похвастаться не может. С другой стороны, она играла на другом уровне. В Лиге наций датчане представляли высший дивизион, финишировали в группе вторыми, сразу за Испанией. В плей-офф коллектив едва не выбил будущего чемпиона — Португалию (1:0 и 2:5). После этого в двух товарищеских матчах выиграли — у Северной Ирландии (2:1) и у Литвы (5:0).

Стартовала в этой квалификации чемпионата мира Дания с потери очков. Но соперник был примерно равным – Шотландия. Они завершили игру вничью — 0:0. Небогатой на моменты была встреча, но датчане всё-таки выглядели лучше, ближе были к успеху. У них в группе явного фаворита нет, так что соперники не пытались много рисковать.

Собственно, я думаю, что сейчас ситуация с результатом для Дании повторится. Беларусь они все втроём, скорее всего, будут обыгрывать. Решится же, кто финиширует в топ-2, лишь по итогам их очных встреч. Отбор только стартует, и сейчас рисковать никто не хочет. Может быть, уровень датчан немного выше всё-таки, и в Лиге наций они неплохо себя показали, и на Евро-2024 были. Но Греция играет дома, это плюс для неё», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».