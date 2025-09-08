«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Авангарда» в первом периоде за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю, что «Авангард» в этом матче должен быть фаворитом, по крайней мере по началу матча.

«Авангард» произвёл хорошее впечатление летом, несмотря на эксперименты с составом. Я здесь отталкиваюсь от того, что «Авангард» готов первую половину матча провести здорово, верю в хорошее начало от «Авангарда», а от «Ак Барса» нет.

«Ак Барс» в предсезонке провёл не так много матчей с сильными соперниками, думаю, что он ещё должен набирать форму.

Мой прогноз – победа «Авангарда» в первом периоде. Верю, что команда хорошо начнёт, а там посмотрим, что будет в итоге», — приводит слова Юртаева «ВсеПроСпорт».