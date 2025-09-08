«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 4.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Игровые проблемы, очевидно вылезавшие в предсезонке, «Ак Барс» взял с собой и в регулярный чемпионат. Номинальные лидеры атаки не могут найти общий язык с партнёрами. Команда может сильно просесть в движении чуть ли не на целый период. Мало качества в действиях спецбригад, нервозность из-за вратарского фактора. В гостях у не менее проблемной «Магнитки» даже этот букет недочётов не помешал казанцам дожить до овертайма. В Омске, однако, придётся куда тяжелее.

Мало того что по итогам «ковровой селекции» «Авангард» банально сильнее по сумме мастерства хоккеистов, так ещё и Буше явно сделал ставку на мощный сентябрьский старт. К первым матчам регулярки «ястребы» подлетают на мини-пике. Плюс для них это вообще первая встреча в чемпионате, было время хорошо подготовиться. Омичи должны смять принципиального соперника. Победа хозяев и тотал больше пяти голов», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».