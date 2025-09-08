«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 8 сентября

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1,5) за 2.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я вообще вижу «Металлург» как одну из самых доминирующих команд нового сезона. На Востоке уж точно. Они наравне с «Трактором» и «Авангардом» будут бороться за первое место на Востоке. Весь вопрос, как их хватит на дистанцию, но в разовых матчах они должны выстрелить совершенно точно, тем более матч пройдёт на их площадке.

Команда собрана интересно, без акцента такого большого на силовой хоккей, а на набор достаточно негабаритных форвардов, но при этом очень техничных, быстрых и умных. Например, одна только связка Ткачёв – Толчинский, если она так сложится, будет дорогого стоить. Плюс там есть ребята, которые в 2024 году выиграли Кубок Гагарина, обладая чемпионским опытом. Их очень много, начиная от молодёжи в атаке и заканчивая вратарём Ильёй Набоковым. Он очень надёжный вратарь, может быть, даже один из лучших в нашей лиге.

«Магнитка» звенит, «Магнитка» играет дома. При этом «Салават Юлаев» – команда, которая пережила резкую перестройку в межсезонье. У них резко кончились деньги, они были даже вынуждены не совсем красиво проститься со своим легионером Джошуа Ливо, MVP прошлого сезона, буквально выставили его за дверь. «Салават Юлаев» не скрывает, что будет делать ставку на молодых, но они не такие опытные. Например, Александр Жаровский – очень талантливый, хороший игрок, но ему нужно набирать объём, игровую практику, чтобы вырасти как мастер, и, конечно, у него всё это будет.

Но в таких стартовых матчах сезона, конечно же, «Металлург» тотальный фаворит. Я беру победу «Магнитки» в основное время, мало в этом сомневаюсь, «Магнитка» должна выиграть с позиции силы. Для того чтобы повысить кэф, я беру победу «Магнитки» с форой (-1,5).

Можно, кстати, скомбинировать кэф на победу «Магнитки» и общий тотал матча, который будет, например, 5 или 5.5 шайбы. Это тоже не будет какой-то большой ошибкой, потому что я в этой игре жду много голов. Вряд ли какая-то из команд закроется, все, скорее всего, будут искать счастье в нападении. Но я пойду через то, что просто «Магнитка» в основное время с форой (-1.5)», — приводит слова Лысенкова «ВсеПроСпорт».