«Торпедо» — СКА: прогноз Виталия Славина на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 4.5 за 4.50.

«Ларионов приезжает в город, где он провёл три сезона, где он преобразил нижегородскую команду, которая вдохновила всю лигу. Многие команды стали копировать «торпедовцев» в той или иной степени, и нам вернулся атакующий хоккей, который мы стали забывать. В межсезонье Ларионов возглавил СКА, и пока что-то у него там не очень складывается, судя по предсезонке. Можно понять, что там очень кардинальные изменения в составе, игрокам надо притереться друг к другу, поэтому, вероятно, это запрограммировано, но в то же время там есть заметные слабости.

Непонятно, почему отдали защитника Карпухина. Сейчас на предсезонке СКА потерял Зайцева и Педана, то есть защитная линия просела очень сильно. Плюс вратари меня по-прежнему не впечатляют. Там сплошная молодёжь, один матч могут выдать, потом они завалятся, но это свойственно молодёжи — отсутствие стабильности.

С другой стороны, «Торпедо» крайне неудачно закончило предыдущий чемпионат и плей-офф при Ларионове, потом и предсезонку с новым тренером Исаковым они как-то тоже всем подряд проигрывали. Но в последнем матче предсезонки сумели наконец-то переломить ситуацию, обыграли «Автомобилист» с достойным счётом. Я думаю, они скинули неуверенность. Разумеется, будет полный дворец на этом матче, разумеется, у «Торпедо» будет запредельная мотивация доказать Ларионову, что команда может обыгрывать СКА.

Многие считают петербуржцев фаворитами сезона, я в этом далеко не уверен. Поэтому я в предстоящем матче, наверное, поставлю на «Торпедо», ведь у них таких пертурбаций в составе, как у СКА, не было. Да, тренер — дебютант, но он в Высшей лиге доказал, что умеет добиваться результатов, тем более что всех этих ребят он в «Торпедо» прекрасно знает. То есть победа «Торпедо» в матче.

Чтобы усилить коэффициент, я думаю, будет тотал высокий, ну, наверное, тотал будет больше пяти шайб», — приводит слова Славина «РБ Спорт».