«Торпедо» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.15.

«Петербургский клуб начал регулярку с неожиданного удара — поражения от «Шанхая» 4:7, и это стало тревожным сигналом, учитывая то, что и в предсезонке команда не радовала. Команда Игоря Ларионова, который впервые выводит СКА в качестве главного тренера, пока выглядит сыровато. На первый матч армейцев я давал прогноз и допускал, что будет непросто, но всё же перестраховывался, взяв фору «Шанхая» с (+2). Однако на деле СКА развалился в середине игры, когда пропустил три шайбы за 83 секунды.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Но в то же время поражение может сыграть на руку: мотивировать и встряхнуть хоккеистов. Для Ларионова матч против «Торпедо» имеет особый подтекст — именно в Нижнем Новгороде он делал свои первые шаги в КХЛ в роли наставника, а теперь его ждёт принципиальная дуэль с бывшим клубом. Летом СКА серьёзно изменился. Произошло несколько болезненных потерь, которые петербуржцы попытались закрыть: пришли Николай Голдобин и Тревор Мёрфи, а также несколько легионеров. СКА по-прежнему силён вратарской линией и способен держать высокий темп, но пока кажется, что команде нужно время, чтобы обрести баланс.

Нижегородцы начинают этот сезон уже без Игоря Ларионова, теперь их ведёт Алексей Исаков. Это новый вызов для клуба, но трансферная кампания «Торпедо» внушает оптимизм: приехали Егор Соколов и Роберт Нарделла, проявившие себя в АХЛ, подписан Михаил Науменков плюс вернулись духовные лидеры: Кручинин и Сизов. «Торпедо» уже успело обыграть «Салават Юлаев» в первом матче регулярного чемпионата со счётом 4:3, показав, что команда умеет играть остро и смело.

Чего я жду от игры? СКА будет рваться реабилитироваться за поражение от «Шанхая» и подарить болельщикам первую победу, но против них встанет обновлённое и амбициозное «Торпедо». Для Ларионова это эмоционально важная встреча, а для Исакова — возможность громко заявить о себе. Но главными для меня будут игроки «Торпедо», которые провели вместе с Ларионовым все сезоны в Нижнем Новгороде. Уверен, именно у них будет бешеное желание показать себя на глазах бывшего тренерского штаба. Тут, как водится, главное не перегореть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».