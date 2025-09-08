Скидки
«Торпедо» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 8 сентября

«Торпедо» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 8 сентября
Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 6.5 за 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)    

«СКА по итогам летней перестройки превратился в клуб, чей реальный уровень — седьмое-восьмое место на Западе. Если до субботы кто-то с этим ещё бы и спорил, то 4:7 от «Шанхайских Драконов» показали истинную силу команды Ларионова. Ведь громкое поражение в дерби нельзя назвать случайным. Соперник, собранный с листа буквально накануне чемпионата, по всем статьям переиграл невских армейцев в хоккей. Команде с более чем средним составом достаточно включить мотивацию-психологию — и СКА уже не знает, что против неё делать.

А у «Торпедо» против Ларионова мотивации тоже будет выше крыши. В Нижнем полно игроков, которые имеют зуб на прежнего «главного». В Нижнем тренерский штаб, которому есть что доказывать — например, надо продемонстрировать кураторам, что не зря им доверили заменить самого «Профессора». Наконец, у Нижнего очень неплохой характер. В субботу он позволил команде включиться в самый нужный момент и буквально уничтожить оборону «Салавата». СКА в защите надежностью тоже не блещет. Брал бы нервную, с небольшой разницей победу «Торпедо» и тотал выше шести заброшенных», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

