Азербайджан — Украина: назван фаворит матча в Баку

9 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Азербайджан и Украина. Встреча состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Украины можно с коэффициентом 1.68. Шансы сборной Азербайджана оценили в 5.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 7.50.