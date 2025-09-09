Стали известны шансы сборной Португалии победить Венгрию

9 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Венгрия и Португалия. Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.57, что составляет примерно 64% вероятности.

Шансы сборной Венгрии оценили в 6.80 (14%). Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.