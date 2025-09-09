Скидки
Венгрия — Португалия: прогноз на матч в Будапеште

Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Венгрия — Португалия.

Ставка: Португалия победит + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

Сборной Венгрии придётся очень тяжело с учётом того, как плохо она действует в обороне. Ожидаемо венгры сыграли вничью с Ирландией в первом матче отбора, но удивила результативность — 2:2. Хотя это больше следствие ошибок как раз в защите.

Команда Марко Росси ушла на перерыв, ведя со счётом 2:0, однако во втором тайме посыпалась. Мало того что пропустила дважды, так ещё и заработала удаление. Ключевой нападающий Роланд Шаллаи теперь не поможет своей сборной из-за дисквалификации. А ведь именно он стал автором одного из мячей в ворота ирландцев.

Проблемы в обороне преследуют сборную Венгрии уже давно. В прошлом розыгрыше Лиги наций у неё был шанс остаться в Лиге А, но она уступила дважды Турции (1:3 и 0:3). Потом в товарищеских встречах были поражение в матче с Швецией (0:2) и неуверенная победа в игре с Азербайджаном (2:1). А ведь линия защиты хорошо укомплектована — Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Милош Керкез («Ливерпуль») и ветеран Лоик Него («Гавр»).

Предлагаем поставить на то, что Португалия победит, через тотал больше 2.5 мяча. Не исключаем голов и со стороны венгров, но команда Роналду способна забить гораздо больше, чем та же Ирландия.

