Азербайджан — Украина: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Азербайджан — Украина.

Ставка: Украина победит с форой (-1.5) за 2.55.

Сборная Азербайджана уже после первого матча отбора на ЧМ-2026 заявила о себе как об аутсайдере группы. Она проиграла Исландии со счётом 0:5. Таким образом, безвыигрышная серия азербайджанцев продлилась до 11 матчей во всех турнирах.

Сборная Украины в последнее время не отличается стабильностью, но даёт результат. В прошлом розыгрыше Лиги наций попыталась подняться в Лигу А, однако не устояла перед Бельгией (3:1 и 0:3). В июне провела две контрольные встречи. Одну проиграла Канаде (2:4), а другую выиграла у Новой Зеландии (2:1).

Определённо наблюдается спад в игре многих футболистов команды. В своих клубах, кроме Трубина, никто не даёт уверенного результата. Тот же Артём Довбик растерял форму, но защита Азербайджана его не должна смущать. Предлагаем поставить на победу Украины с форой (-1.5) за 2.55. В два мяча обыграть подавленного соперника — легко!