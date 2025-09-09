Букмекеры оценили шансы сборной Сербии в матче с Англией

9 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Сербия и Англия. Встреча состоится на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.79, что составляет примерно 56% вероятности.

Шансы сборной Сербии оценили в 5.10 (19%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей за 6.00.