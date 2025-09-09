Скидки
Сербия — Англия: прогноз на игру в Белграде

Сербия — Англия: прогноз на игру в Белграде
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Сербия — Англия.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.77.

У сборной Сербии непростая группа, но пока она неплохо справляется с задачей. Главный конкурент — это как раз Англия. Между ними разница пять очков, однако у сербов есть в запасе одна встреча. В трёх матчах отбора на ЧМ-2025 они победили Андорру (3:0) и Латвию (1:0), но сыграли вничью с Албанией (0:0).

Бросается в глаза то, как выстроена защита у Драгана Стойковича — ни одного пропущенного мяча. Уверенные действия в обороне начала работать с окончания прошлого розыгрыша Лиги наций. Речь о ничьих со Швейцарией (1:1) и с Данией (0:0), а в стыковых матчах за право остаться в Лиге А сборная Сербии прошла Австрию (1:1 и 2:0). Чёткое взаимопонимание и слаженные действия.

Предстоящий матч обречён стать скучным зрелищем. С другой стороны, если англичане так неуверенно играли впереди с Андоррой, с сербами будет ещё труднее. У хозяев есть шанс урвать ничью, и это не шутка. Но в качестве ставки возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.77. Поболеем за Драгана Стойковича. Если он не отойдёт от своей тактики, его команда сможет показать достойный футбол.

