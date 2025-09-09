Франция — Исландия: букмекеры оценили шансы

Матч Франция — Исландия пройдёт во вторник, 9 сентября, на «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Это 2-й тур группы D европейской квалификации ЧМ-2026, и он уже может расставить акценты в борьбе за первое место.

Букмекеры в своих прогнозах отдают колоссальное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.11, что приблизительно равно 90% вероятности.

Поставить на успех сборной Исландии можно за 27.00, а ничейный исход идёт за 11.00.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.49.