Франция — Исландия: прогноз на матч в Париже

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру квалификации ЧМ-2026 Франция — Исландия.

Ставка: Франция победит с разницей в 2-3 мяча за 2.26.

Исландия при Гуннлаугссоне компактна в среднем блоке и ищет быстрый вертикальный выход после перехвата. В Париже гостям придётся чаще терпеть без мяча и перекрывать передачи под Мбаппе, иначе давление французов станет постоянным. Плюс важен первый пас от обороны — под прессингом хозяев любая ошибка критична. Сборная уже прибыла во Францию, тренировалась полным составом и готовится на «Парк де Пренс».

Прогноз будет следующим. Франция сильнее в темпе, глубине скамейки и качестве решений в финальной трети. Исландия организованна и опасна на стандартах, однако в открытой игре у хозяев преимуществ больше. Ожидаем контролируемую победу «трёхцветных» с разницей в два-три мяча, но не более того. Французы в принципе не так часто радуют разгромами, а тут ещё и исландцы будут на кураже после 1-го тура.