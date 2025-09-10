Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эквадор — Аргентина: прогноз на матч 10 сентября

Эквадор — Аргентина: прогноз на матч 10 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Эквадор — Аргентина.

Ставка: Аргентина не проиграет и не пропустит за 2.30.

Сборная Аргентины идёт на беспроигрышной серии из шести матчей отбора на ЧМ-2026. Победы были добыты в пяти встречах — с Перу (1:0), с Уругваем (1:0), с Бразилией (4:1), с Чили (1:0) и уже упомянутой Венесуэлой (3:0). Одна ничья на этом отрезке — с Колумбией (1:1). Мало кому удавалось прорвать оборону Лионеля Скалони. Там целая россыпь звёздных и надёжных игроков.

Предлагаем поставить на то, что Аргентина не проиграет и не пропустит. Пока нет никаких предпосылок, что атаку сборной Эквадора внезапно прорвёт, да ещё и в матче с таким соперником, который тоже компактно и уверенно обороняется. В отсутствие Месси защита станет ещё крепче. Да и в принципе нет поводов пыхтеть ради победы, ведь для обеих команд отбор фактически уже закончился.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android