Эквадор — Аргентина: прогноз на матч 10 сентября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Эквадор — Аргентина.

Ставка: Аргентина не проиграет и не пропустит за 2.30.

Сборная Аргентины идёт на беспроигрышной серии из шести матчей отбора на ЧМ-2026. Победы были добыты в пяти встречах — с Перу (1:0), с Уругваем (1:0), с Бразилией (4:1), с Чили (1:0) и уже упомянутой Венесуэлой (3:0). Одна ничья на этом отрезке — с Колумбией (1:1). Мало кому удавалось прорвать оборону Лионеля Скалони. Там целая россыпь звёздных и надёжных игроков.

Предлагаем поставить на то, что Аргентина не проиграет и не пропустит. Пока нет никаких предпосылок, что атаку сборной Эквадора внезапно прорвёт, да ещё и в матче с таким соперником, который тоже компактно и уверенно обороняется. В отсутствие Месси защита станет ещё крепче. Да и в принципе нет поводов пыхтеть ради победы, ведь для обеих команд отбор фактически уже закончился.