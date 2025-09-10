Боливия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Боливия — Бразилия.

Ставка: Бразилия победит за 2.20.

Сборная Бразилии свои задачи в отборе на ЧМ-2026 решила, и у Карло Анчелотти появилась возможность поэкспериментировать. Поэтому он отказался от вызова большого числа звёзд и сделал упор на тех, кто действительно голоден до побед.

В последней встрече бразильцы разгромили Чили (3:0). Игроки «Зенита» показали себя с хорошей стороны. Дуглас Сантос провёл на поле весь матч, а Луис Энрике вышел на замену и сделал результативную передачу, которую превратил в гол Лукас Пакета из «Вест Хэма». Забил чилийцам и 18-летний Эстевао Виллиан, выступающий за «Челси».

Жоао Педро, Рафинья, Маркиньос, Алисон Бекер — по именам даже без звёзд «Реала» сборная Бразилии выглядит угрожающе. Плохо для Боливии, что в составе много футболистов, которые будут выбивать вызов на предстоящий чемпионат мира. Все они мотивированы и не собираются отбывать номер.

В очном матче первого раунда бразильцы разгромили боливийцев со счётом 5:1. Предлагаем просто поставить на победу сборной Карло Анчелотти за 2.20. Каким бы ни было желание Боливии попасть на ЧМ-2026, его недостаточно, чтобы обыграть мотивированных и свежих футболистов одной из сильнейших национальных команд в мире.