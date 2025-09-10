Скидки
«Амкал» — «Салют»: прогноз на матч Кубка России

«Амкал» — «Салют»: прогноз на матч Кубка России
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России «Амкал» — «Салют», которая состоится 11 сентября.

Ставка: «Амкал» не пройдёт в следующий раунд.

«Амкал» в Кубке России уже одолел «Квант» (3:1) и «Калугу» (1:0). В прошлой встрече получилось установить два новых рекорда. Во-первых, в стартовом составе вышел экс-игрок НБА Павел Подкользин с ростом 226 см. Во-вторых, 14-летний Василий Гончаров стал самым молодым игроком.

На очереди — «Салют» из Белгорода, показывающий вполне добротный футбол. Он подходит к кубковому матчу с беспроигрышной серией из шести встреч, пять из которых заканчивал победами. Забивает много — 15 мячей на отрезке. Серьёзная проверка для медиаклуба.

«Амкал» делает шоу, ставит рекорды и привлекает внимание зрителей к Пути регионов Кубка России. Это хорошо для турнира, однако шоу когда-то должно закончиться. Впереди матч с «Салютом», у которого шансов на победу будет куда больше, ведь он в отличном состоянии. Не спасёт даже директор «Зенита».

