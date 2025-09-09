Франция — Исландия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Франция – Исландия.

Ставка: победа Франции по угловым в первом тайме с форой (-2.5) за 1.99.

«Матч пройдёт в Париже на «Парк де Пренс». Это группа, где вместе с Францией и Исландией играют также сборные Украины и Азербайджана.

Формат квалификации чемпионата мира непростой: только команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит на мундиаль. Французы, безусловно, фавориты, и свой статус подтвердили в первой игре с Украиной, победив 2:0. Матч был не самым простым, но тем не менее Мбаппе забил, и у Франции было ещё несколько моментов, хотя могли и пропустить. В одном из эпизодов откровенно повезло.

Исландцы же разгромили Азербайджан дома 5:0, и теперь настало время их очного матча с Францией. Но, конечно, это уже не 2016 год, когда Исландия преподнесла главную сенсацию того Евро. Тогда они выбили Англию, а Франция в итоге уверенно победила исландцев. Но сами исландцы стали настоящими героями.

Сейчас же Франция располагает сумасшедшим по потенциалу составом. Дидье Дешам пробует разные варианты: кто бы ни вышел на флангах или в центре — впереди всё равно Мбаппе, и качество остаётся высоким. Даже скамейка у французов — сплошь топовые игроки.

У Исландии шансов немного. Они, конечно, сыграют в своём стиле, упрямо и организованно, но Франция наверняка будет активно использовать фланги и пытаться вскрывать центр. Здесь вопрос в скорости. Если французы будут действовать медленно — могут возникнуть проблемы, а если быстро — исландцы за ними просто не успеют.

Теперь к прогнозам. По угловым: против Украины Франция подала не так много — 4:4 по статистике, но это был выездной матч, где не нужно было форсировать события. Здесь, если французы включатся, угловых должно быть больше. Я бы взял победу Франции по угловым в первом тайме с форой (-2.5) за коэффициент 1.99. Можно рассмотреть и более аккуратный вариант — фора (-1.5) за 1.55–1.60.

Франция должна выиграть крупно. Поэтому фора (-2.5) на французов за 1.99 тоже выглядит интересным вариантом», — приводит слова Генича «РБ Спорт».