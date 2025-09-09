Франция — Исландия: ставка Александра Мостового на отборочный матч ЧМ-2026

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Франция — Исландия.

Ставка: победа Франции 2:0 за 5.80.

«Франция примет дома Исландию в отборочном матче ЧМ-2026. Обе сборные победили пару дней назад в 1-м туре. Но тут я уверен в успехе хозяев поля, чей уровень, конечно, выше.

В важном матче несколько дней назад победили французы. Обыграли они одного из своих конкурентов в борьбе за первое место — Украину. Матч у них начался с быстрого забитого гола «трёхцветными» — Олисе отличился с передачи Барколя. После этого пассивно выступали соперники, украинцы моментов почти не имели. Но вот во втором тайме игра раскрылась, моментов стало намного больше, причём с обеих сторон. Но забить ещё раз удалось только Франции — Мбаппе отличился на 82-й минуте. Итог у них — 2:0.

Причём у Исландии с Азербайджаном сценарий встречи был похожим. Команды в первом тайме играли больше от обороны, осторожничали. Но исландцы, как и французы, один из своих моментов реализовали. А вот во втором тайме уже Исландия полностью доминировала, азербайджанцы только отбивались. По итогу четыре мяча коллектив забил и выиграл 5:0.

Теперь в их группе первой идёт именно Исландия. Но понятно, что это только по итогам одного тура, в котором Исландия забила более слабому сопернику больше голов, чем Франция — сильному оппоненту. Уверен, что на дистанции эта ситуация у них в квартете изменится. Да что там на дистанции, уже после этого тура.

Франция — топовая команда, много звёзд есть в составе. Мбаппе вот начал забивать. Жду, что у себя дома команда Дешама сможет выиграть, может быть, даже не пропустив. Точный счёт 2:0 за 5.80 — мой выбор», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».