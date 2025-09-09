Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция – Исландия: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026

Франция – Исландия: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Франция — Исландия.

Ставка: обе забьют за 2.45.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отборочный матч чемпионата мира между сборными Франции и Исландии состоится во вторник, 9 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Финалист последних двух чемпионатов мира сделал важный шаг к очередному выходу на мундиаль. Во встрече с главным соперником в группе — сборной Украины — хозяева доминировали на протяжении всей игры, особенно в первом тайме. Однако матч омрачили травмы Дезире Дуэ и Усмана Дембеле. Без этих форвардов выбор в атаке у Франции значительно сокращается, но даже без них команда должна уверенно совладать с Исландией.

«Островитяне» мощно стартовали в отборе, легко справившись с Азербайджаном — после трудностей в первом тайме команда забила пять безответных голов. Это важно, ведь при равенстве очков решающую роль сыграет разница мячей. Однако не стоит переоценивать этот успех: Азербайджан сейчас в глубоком кризисе. Настоящим испытанием для Исландии станет матч с Францией, который покажет их реальные шансы на выход на чемпионат мира. Особо заметным в составе гостей выглядит молодой проспект, хавбек Исак Йоуханнессон из «Кёльна», который является главным связующим звеном между атакой и обороной.

Мой прогноз: обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Франция — Исландия: прямо как с Украиной
Франция — Исландия: прямо как с Украиной
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android