Сербия — Англия: ставка Дмитрия Градиленко на матч квалификации ЧМ-2026

Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч чемпионата мира Сербия — Англия.

Ставка: Сербия не проиграет за 2.10.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Англия
«Сербия – Англия, отборочный турнир ЧМ-2026 группы К. Напомню, только первое место даёт право напрямую отобраться на мундиаль. И за первое место будут бороться именно эти две команды.

И у англичан уже есть преимущество. Они выиграли все свои четыре матча с разницей 8:0. А сербы разочек оступились, на выезде сыграв 0:0 с Албанией. Но у англичан матч с Албанией в гостях ещё впереди. Кто знает, может, он уже ни на что не будет влиять.

В пяти последних домашних матчах сербы не пропустили ни разу. А соперниками были Испания, Швейцария, Австрия, Дания. И у англичан со статистикой всё в порядке: на Евро-2024 они сербов обыграли 1:0 (забил Беллингем), за неполных три года проиграли лишь раз, в финале Евро-2024 испанцам 1:2, в семи последних официальных матчах им смогла забить только сборная Финляндии (1:3).

Таким образом подвожу к двум прогнозам: тотал меньше 2.5 за 1.78 или Сербия не проиграет за 2.10. Я выбираю вариант №2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Комментарии
