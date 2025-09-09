Сербия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2026 в Белграде

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Сербия — Англия.

Ставка: победа Англии в один мяч или ничья за 1.78.

«По сути, именно эти две команды разыгрывают путевки на чемпионат мира. Вопрос в том, кто займет первое место, ведь пока фаворитом считается Англия.

Первая команда выходит напрямую на чемпионат мира, а вторая должна проходить сложный путь через стыковые матчи. И там шансов пробиться не так много. Поэтому эта встреча приобретает очень серьезное значение. Это важнейшая, определяющая игра. Тем более, что Англия уже провела 4 матча и во всех одержала сухие победы. У Сербии в трех матчах — 2 победы и ничья. И сербы, как и англичане, в этом отборочном цикле еще не пропускали.

Вряд ли стоит ждать фейерверка голов и открытой игры. Англичан на выезде вполне устроит и ничья, хотя они постараются победить. Но, думаю, матч будет максимально закрытым с обеих сторон. Хотя в составах хватает звездных игроков атаки. Английскую сборную избавились от Саутгейта, чтобы она играла зрелищнее, но даже Тухель пока с этим не справляется. Перестройка идет медленно, и Англия по-прежнему делает ставку на оборону, побеждая при этом с минимальным количеством голов.

Например, в гостях против Андорры забили всего один мяч, дома — два, хотя, казалось бы, должны были гораздо больше. Поэтому я вижу здесь три возможных счета: 0:0, 1:0 в пользу Англии или 1:1. Все они низовые. Думаю, либо будет ничья, либо победа Англии с разницей в один мяч. Вокруг этого и строятся мои прогнозы.

Прогноз — ничья в матче или победа Англии в один мяч. Верю в этот вариант очень сильно, считаю его лучшим», — приводит слова Мора «РБ Спорт».