Сербия — Англия: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Сербия — Англия.

Ставка: ничья за 3.70.

«Сербия против Англии в квалификации предстоящего мундиаля 2026 года. Два сильнейших представителя своей группы, явные претенденты на финиш в топ-2. Жду тут тяжёлой и равной игры. Сербы на своём поле могут навязать борьбу более статусному оппоненту. Возможно, они не определят победителя.

Собственно, два фаворита группы сейчас и идут на первых двух строчках. Англия пока идёт без осечек. Провела она четыре тура и победила во всех, ещё и не пропустила — 12 очков. Сербия уже отстаёт от оппонента на пять очков, имея на одну игру меньше. Стартовала она с ничьей против Албании, после чего дважды выиграла.

Пару дней назад обе команды добились побед, соперники были слабые, которые явно не претендуют ни на что в группе. Англия играла с Андоррой. Очевидно, ей надо было исправляться за последние результаты, когда летом ту же Андорру «три льва» скромно обыграли 1:0, после чего в товарищеском матче уступили Сенегалу (1:3).

И Англия лучше выступила на этот раз, с другой стороны, счёт снова был не таким уж большим — всего 2:0. Первый гол даже не команда Тухеля забила — был автогол. Уже во втором тайме Райс полноценный мяч записал на свой счёт. Да, состав был смешанным, во второй сорокапятиминутке была ротация произведена. Но всё же от англичан ожидалась явно более крупная победа на своём поле.

У Сербии, собственно, тоже вышла минимальная скромная победа с более слабой Латвией. У них всё быстро решилось, уже на 12-й минуте Влахович открыл счёт. После этого забитых голов не было. Сербы, конечно, больше доминировали, владели инициативой. Во втором тайме градус давления с обеих сторон снизился, уже не так активно они играли, завершив встречу со счётом 0:1.

Единственный раз соперники играли около года назад — на Евро-2024. Тогда минимальная победа была за Англией. Мы помним, как коллектив тогда ещё Саутгейта выступал, предпочитал риску прагматичную игру. И всё равно на фоне неё сербы выглядели неплохо, на ничью явно наиграли, могли очко набрать.

Да, сейчас при Тухеле по-другому команда выступает. С другой стороны, прямо доминирующих побед с огромным количеством голов мы тоже не наблюдаем. А тут выезд в Сербию к крепкому коллективу, который борется тоже за финиш в топ-2.

Рискну и поверю тут в хозяев поля, они не проиграют, но и не выиграют, конечно. Моя ставка — ничья за 3.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».