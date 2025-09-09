Армения — Ирландия: ставка Дмитрия Градиленко на матч отборочного турнира чемпионата мира

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Армения — Ирландия.

Ставка: Армения не забьёт за 2.25.

«Группа F, отборочный турнир чемпионата мира 2026 года. В Ереване хозяева поля примут сборную Ирландии.

Хозяева за последний календарный год провели 10 матчей. Лишь раз победили они (Латвию на выезде — 2:1) и оформили две ничьих — тоже на выезде (2:2 с Фарерами и 2:2 с Черногорией). Четыре домашних поражения подряд, ни разу не забив при этом! Посмотрите названия сборных: Португалия (0:5), Грузия (0:3), Фарерские острова (0:1) и Черногория (0:2).

У сборной Ирландии серия из пяти встреч без поражений. В последнем домашнем матче им удалось выступить вничью, уступая по ходу встречи в два мяча. Игроки основного состава представляют в основном АПЛ и Чемпионшип. И на бумаге, конечно же, они фавориты!

И первый вариант для прогноза — победа Ирландии за 1.79. А я выбираю забитые мячи, сборная Армении не забьёт, коэффициент 2.25. Думаю, что серия безголевых домашних матчей у Армении продолжится. Основываюсь на статистике и составах команд», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».