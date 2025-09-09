Венгрия — Португалия: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2026 9 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Венгрия — Португалия.

Ставка: победа Португалии 2:1 за 7.40.

«В рамках отборочного матча чемпионата мира — 2026 сойдутся команды Венгрии и Португалии. На днях коллектив с Роналду в составе разгромил армян у них дома. Сейчас тоже жду победы португальцев, но не с таким крупным счётом.

Да, в Ереване при фанатах Армении Португалия совершенно не жалела оппонента. Уже в первом тайме команда вела 3:0. Итог — 5:0, разгром без шансов для армян. Уверенно коллектив начал квалификацию мундиаля.

В общем-то особой интриги в этой игре и не было. Португалия — топ-команда, которая летом во второй раз выиграла Лигу наций. Роналду всё ещё забивает, как мы видим, но и других звёздных игроков в составе команды Мартинеса много. В финале той же ЛН она обыграла Испанию в тяжёлом матче, а это сейчас многого стоит.

У Венгрии же случился остросюжетный матч с Ирландией — своим главным оппонентом в группе. В первом тайме венгры давили, доминировали с первых минут. Уже на второй минуте Варга открыл счёт. Через 13 минут Собослаи сделал ассист на Шаллаи. В общем, казалось, всё идёт к победе команды, но во втором тайме она рано осталась на поле вдесятером, удалили того же Шаллаи. Ирландцы успели сравнять — 2:2 итог матча.

Таким образом, у Венгрии в семи последних играх была всего одна победа — в товарищеском матче с Азербайджаном, и та — близкая, 2:1. В большинстве остальных игр венгры уступали. В Лиге наций у них была тяжёлая группа в дивизионе А — с Германией и Нидерландами. В итоге команда финишировала третьей, опередила Боснию и Герцеговину. Но в стыковых матчах Венгрия не справилась с Турцией — 1:3 и 0:3.

Я тут жду победы гостей. Да, Венгрия явно сильнее Армении, её уровень мы видели на последних международных турнирах. С другой стороны, в последних матчах сборная слабо выступала. Португалия выиграет, но таким же крупным, как с Арменией, счёт тут не будет.

Мой выбор — победа португальцев со счётом 2:1 за 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».