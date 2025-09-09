Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Португалия: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2026 9 сентября

Венгрия — Португалия: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2026 9 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Венгрия — Португалия.

Ставка: победа Португалии 2:1 за 7.40.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В рамках отборочного матча чемпионата мира — 2026 сойдутся команды Венгрии и Португалии. На днях коллектив с Роналду в составе разгромил армян у них дома. Сейчас тоже жду победы португальцев, но не с таким крупным счётом.

Да, в Ереване при фанатах Армении Португалия совершенно не жалела оппонента. Уже в первом тайме команда вела 3:0. Итог — 5:0, разгром без шансов для армян. Уверенно коллектив начал квалификацию мундиаля.

В общем-то особой интриги в этой игре и не было. Португалия — топ-команда, которая летом во второй раз выиграла Лигу наций. Роналду всё ещё забивает, как мы видим, но и других звёздных игроков в составе команды Мартинеса много. В финале той же ЛН она обыграла Испанию в тяжёлом матче, а это сейчас многого стоит.

У Венгрии же случился остросюжетный матч с Ирландией — своим главным оппонентом в группе. В первом тайме венгры давили, доминировали с первых минут. Уже на второй минуте Варга открыл счёт. Через 13 минут Собослаи сделал ассист на Шаллаи. В общем, казалось, всё идёт к победе команды, но во втором тайме она рано осталась на поле вдесятером, удалили того же Шаллаи. Ирландцы успели сравнять — 2:2 итог матча.

Таким образом, у Венгрии в семи последних играх была всего одна победа — в товарищеском матче с Азербайджаном, и та — близкая, 2:1. В большинстве остальных игр венгры уступали. В Лиге наций у них была тяжёлая группа в дивизионе А — с Германией и Нидерландами. В итоге команда финишировала третьей, опередила Боснию и Герцеговину. Но в стыковых матчах Венгрия не справилась с Турцией — 1:3 и 0:3.

Я тут жду победы гостей. Да, Венгрия явно сильнее Армении, её уровень мы видели на последних международных турнирах. С другой стороны, в последних матчах сборная слабо выступала. Португалия выиграет, но таким же крупным, как с Арменией, счёт тут не будет.

Мой выбор — победа португальцев со счётом 2:1 за 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Венгрия — Португалия. Роналду и Феликс делают второй шаг к ЧМ-2026
Венгрия — Португалия. Роналду и Феликс делают второй шаг к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android