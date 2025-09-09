Скидки
Венгрия — Португалия: ставка Дмитрия Градиленко на игру отбора ЧМ-2026 в Будапеште

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Венгрия — Португалия.

Ставка: победа Португалии в первом тайме и победа в матче + тотал больше 2.5 за 3.00.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Португалия
«Группа F, отборочный турнир ЧМ-2026, Венгрия – Португалия. Сразу начнем с гостей. Легкая прогулка по Еревану принесла три очка и два гола в копилку Великого Криштиану. Теперь у него 140 забитых голов за сборную. «Великий» сыграл 59 минут. И у меня есть полная уверенность в том, что он снова выйдет в стартовом составе.

Хотя сборная Венгрии и сильнее Армении, и будет играть дома, но я снова верю в то, что Роналду забьет (первый вариант для прогноза), и забьет с пенальти (второй вариант для прогноза «пенальти – да» (2.95).

Шансы на то, что хозяева отберут очки у сборной Португалии, минимальны. Всё же уровень мастерства футболистов уж слишком разный. Конечно же, футбол – это не театр, и сценарий может быть совершенно непредсказуемый. Но я верю в португальских футболистов, которые сделают всё возможное, чтобы их капитан снова забил и команда победила!

Мой прогноз: победа Португалии в первом тайме и победа в матче + тотал больше 2.5 голов за коэффициент 3.00», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

