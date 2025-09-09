Венгрия — Португалия: ставка Игоря Семшова на матч отборочного раунда чемпионата мира

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч чемпионата мира Венгрия — Португалия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

«Отборочный матч чемпионата мира между сборными Венгрии, которой руководит Марко Росси, и Португалии под руководством Роберто Мартинеса, пройдёт во вторник, 9 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Хозяева демонстрирует слабые результаты в 2025 году. Под руководством Марко Росси, возглавляющего сборную более семи лет, команда дважды выходила на Евро, но ни разу не участвовала в финалах чемпионата мира. Прямой выход на мундиаль в этом году маловероятен — в группе с сильной Португалией хозяева могут претендовать лишь на второе место. Однако последние выступления оставляют желать лучшего: с октября 2024 года у «мадьяров» всего одна победа — в товарищеском матче с Азербайджаном. В официальных турнирах дела ещё хуже: в марте команда вылетела из высшего дивизиона Лиги наций после поражения в стыках от Турции, а недавно в отборе на чемпионат мира упустила преимущество в два мяча с Ирландией (2:2). Особо заметен в составе Венгрии Барнабаш Варга, который показывает выдающую статистику за «Ференцварош», но остаётся загадкой, насколько его настрой и умение завершить атаку перевоплотятся в играх за сборную.

Роберто Мартинес — не самый очевидный выбор на пост главного тренера гостей, но именно при нём команда вернулась в число сильнейших в Европе, выиграв в июне Лигу наций — первый трофей за шесть лет. Слухи о возвращении Жозе Моуринью в сборную уже неактуальны. Сильнейшая сторона нынешней Португалии — средняя линия, где дуэт победителей Лиги чемпионов из «ПСЖ» дополняет лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Именно на них строится игра, и в такой системе даже Криштиану Роналду органично вписывается, регулярно забивая — в четырёх последних официальных матчах он всегда отличался, а команда остаётся непобеждённой (три победы и ничья).

Ожидаем острую и атакующую игру. Ставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».