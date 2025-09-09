«Динамо» Москва – «Сочи»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Сочи».

Ставка: ТБ 5 за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва ХК Сочи Сочи

«Оглушительное поражение динамовцев в стартовом матче сезона добавит им мотивации и спортивной злости. На зрелищности это, безусловно, скажется в лучшую сторону. Бело-голубые точно забьют больше двух шайб, гости тоже не будут отсиживаться в окопах. Удаляться больше нужного оба соперника тоже умеют. Так что тотал больше пяти шайб выглядит хорошим выбором.

Исход спрогнозировать сложнее, но я бы брал ничью в основное время либо минимальную победу сочинцев. Очевидно, что опытный Крикунов делает ставку на старт чемпионата, команда готовилась так, чтобы с первых игр брать как можно больше очков. И этот план почти сработал в субботу. А ведь судьи точно не будут «выручать» динамовцев так же, как спартаковцев. Проблемы бело-голубых в виде тяжелых ног (подопечные Кудашова явно не отошли от интенсивной предсезонки) никуда не делись. Такие ошибки, как у Готовца в субботнем дерби – они в первую очередь из-за перегруженности организма. Даже при повышенном старании они запросто могут проиграть», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».