«Спартак» — минское «Динамо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 9 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 5.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В первом матче сезона «Спартак» столкнулся именно с теми проблемами, которые были предсказуемы. В первую очередь — упавшее качество игры в нападении. Потери лидеров, несыгранность троек, неидеальные кондиции иностранцев и много брака в передачах. Даже против слабого по мастерству соперника красно-белые серьёзно помучились. А если бы сочинцы не нахватали удалений во второй половине матча — запросто могли бы победить.

Минское «Динамо» — оппонент гораздо более умелый, дисциплинированный и сыгранный. Команда Квартальнова точно не будет делать москвичам подарков. Почти во всех хоккейных компонентах белорусы сильнее спартаковцев. Так что ставил бы на уверенную победу гостей с разницей минимум «+2». И тотал больше пяти шайб. От красно-белых большой результативности не ждём, но вот динамовцы способны доставить сыроватой обороне хозяев много проблем», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».