«Ак Барс» — «Автомобилист»: стал известен фаворит матча КХЛ

«Ак Барс» — «Автомобилист»: стал известен фаворит матча КХЛ
«Ак Барс» проведёт первый домашний матч сезона 10 сентября на «Татнефть Арене», соперником станет екатеринбургский «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.82.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.90 (ничья в основное время).

Вместе с тем аналитики ожидают голевой сценарий: тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.47. На «обе команды забьют больше 1.5 шайбы» можно поставить за 1.61.

