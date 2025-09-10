«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.44.

Ключ к матчу — спецбригады и управление нейтральной зоной. Казанцы на домашнем льду стабильнее разыгрывают большинство и лучше закрывают пятак после бросков от синей. Уральцам важно не провалить смены после давления, а также наладить розыгрыш «5 на 4» — сам Заварухин после игры с «Ладой» отмечал, что именно реализация подкачала. Если хозяева поведут первыми, сценарий уйдёт в «низ» с контролем темпа.

Очные встречи за последний год — в пользу казанцев. При этом весной «Ак Барс» прошёл «Автомобилист» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. Да в регулярке чаще побеждал. О чём это говорит для текущего расклада? О психологическом плюсе хозяевам. Прогноз: минимальное преимущество «Ак Барса» за счёт структуры и психологии. Базовая ставка — хозяева не проиграют + тотал меньше 5.5 шайбы.