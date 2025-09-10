Скидки
ЦСКА — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ

ЦСКА — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал».

Ставка: ЦСКА победит с форой (-2.5) за 2.50.

ЦСКА входит в игру на хорошем тонусе, старт сезона получился убедительным. Победа 6:2 над «Динамо» в дерби при возвращении Игоря Никитина выглядит красноречиво. Команда играет выше средней линии, быстро переходит в атаку и давит на пятак. Глубина передних звеньев позволяет держать темп весь матч. Это задаёт сценарий с ранним давлением хозяев и борьбой за первый гол в предстоящем матче.

«Адмирал» сезон открыл выездной победой над «Шанхайскими Драконами» по буллитам (4:3). Дисциплина в средней зоне и терпение без шайбы помогли пережить отрезки давления и дожать концовку. В протоколе отметились Игорь Гераськин и Либор Шулак. Но для гостевой серии критичны восстановление и ротация после дальних перелётов.

Ожидается вязкий матч с высокой ценностью спецбригад. ЦСКА, вероятно, будет навязывать длинные смены и трафик, «Адмирал» — искать ответы через контратаки и броски из полупространств. Стартовый перевес будет у армейцев за счёт формы, глубины и класса. И это должно сказаться на итоговом результате. Прогноз: ЦСКА добудет очки в основное время, а разница в счёте будет минимум три шайбы, как это часто бывало в очных встречах в Москве.

