«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала, которая пройдёт 12 сентября.

Ставка: «Рубин» забьёт как минимум два гола за 2.40.

Клуб из Казани держится в середине таблицы благодаря Даку. Он забил 6 из 10 голов «Рубина». В остальном перспективы плачевные. Последние две встречи сложились неудачно — поражение от «Спартака» (0:2) и ничья с «Оренбургом» (2:2). «Динамо» из Махачкалы, в свою очередь, набирает очки, даже будучи аутсайдером.

В последнем матче РПЛ махачкалинцы обыграли «Динамо» из Москвы (1:0). Хотя до этого этого были поражения во встречах с «Зенитом» (0:4) и «Пари НН» (0:2). Однако они плохо играют в гостях и стабильно пропускают. И этим может воспользоваться «Рубин», который явно огорчён последними результатами в РПЛ и постарается реабилитироваться. В Казани забивать два мяча можно.