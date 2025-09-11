«Сатурн» — «БроукБойз»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Кубка России «Леон Сатурн» — «БроукБойз», которая состоится 11 сентября.

Ставка: «БроукБойз» пройдут дальше.

У «БроукБойз» футбола больше, чем у «Амкала». Команда серьёзно усилилась во время продвижения в турнире. Начала с победы во встрече с «Орлом» (3:2), отыгравшись с 1:2 в концовке. В минувшей встрече Кубка России одолела «Авангард» из Курска (2:1). Вновь волевая победа. Это в духе Медиалиги. Болельщикам нравятся такие истории.

В прошлом матче дебютировал за «БроукБойз» профессиональный футболист Фёдор Смолов. Он даже сравнял счёт во втором тайме. К игре с «Сатурном» состав медиаклуба пополнил ещё один бывший футболист «Краснодара» — Ари. С такими опытными ветеранами можно рассчитывать на результат. Пусть и краткосрочный.

К тому же соперник в плохой форме. «Сатурн» еле прошёл брянское «Динамо» в прошлом раунде Кубка России в серии пенальти, а в основное время во всех турнирах не выигрывает на протяжении восьми встреч. 14 пропущенных голов за это время. Оборона далеко не эталон, и мотивированный «БроукБойз» должен уверенно вскрывать её.