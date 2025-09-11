Букмекеры назвали фаворитов Лиги Европы

24 сентября стартует общий этап Лиги Европы — 2025/2026, в котором примут участие 36 команд. Финал состоится в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Букмекеры считают, что Лигу Европы может выиграть «Астон Вилла». Поставить на это событие можно с коэффициентом 7.00. В минувшем сезоне она участвовала в Лиге чемпионов и выбыла в четвертьфинале, уступив «ПСЖ» (1:3 и 3:2).

Второе место в списке претендентов занимает итальянская «Рома» (9.00).

Поставить на то, что «Бетис» выиграет Лигу Европы, можно за 11.00. Столько же дают на триумф «Ноттингем Форест».

Победа «Болоньи» и «Штутгарта» в Лиге Европы оценена коэффициентом 15.00. Немного ниже оцениваются шансы «Порту» (17.00).