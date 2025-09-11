«Пари НН» — «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» забьёт как минимум два мяча за 2.40.

«Пари НН» топчется в зоне прямого вылета. Единственная победа была добыта в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0). И это 50% от общего количества голов нижегородцев.

Последние две встречи первенства проиграны — московскому «Динамо» (0:3) и «Зениту» (0:2). А вот Владимир Слишкович, в свою очередь, может гордиться проделанной с «Оренбургом» работой.

Оренбургская команда готовилась к сезону в Первой лиге и потеряла лидеров, но за семь туров проиграла только дважды. Впечатляет, как выросла результативность клуба в последних встречах с «Акроном» (2:1), «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (2:2) в РПЛ, а также с грозненцами (2:1) и «Зенитом» (3:5) в Кубке России. Предлагаем поставить на то, что команда из Оренбурга забьёт больше 1.5 мяча.