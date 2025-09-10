Скидки
«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: ничья за 4.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом матче вряд ли стоит ожидать открытого хоккея. «Автомобилист» неудачно начал сезон в Тольятти. Да, к первым играм чемпионата надо относиться спокойно — всякое в них может произойти. Екатеринбургские хоккеисты не отойдут от той модели хоккея, к которой приучили всех любителей спорта в последние годы: игра от обороны, попытки поймать соперника на ошибках, главное — в защите повнимательнее. «Ак Барс» тоже умеет играть именно в таком стиле, он может легко копировать и применять схожую схему.

У «Автомобилиста» пока что чувствуется отсутствие многолетнего лидера Анатолия Голышева. Уверен, матч с Казанью стал бы для него крайне принципиальным, особенно в контексте прошлогоднего седьмого противостояния в первом раунде плей-офф. За Анатолия и «правду» «Автомобилиста» будут биться другие. Тем более в коллективе осталось достаточно игроков из состава, который полтора года назад уверенно прошёл «Ак Барс», а спустя сезон уступил в овертайме седьмого матча. Как бы та принципиальность не сыграла злую шутку с екатеринбуржцами.

Прогнозирую достаточно закрытый хоккей, в котором найдётся место вратарскому чуду. Всё решится за пределами основного времени встречи. В 60 минут, кажется, «Ак Барсу» и «Автомобилисту» не уложиться», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

