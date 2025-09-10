Скидки
«Ак Барс» – «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 10 сентября

«Ак Барс» – «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 10 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра вызывает колоссальный интерес, потому что команды играли между собой в Кубке Гагарина, где дошли до седьмого матча и со скандалом «Ак Барс» выиграл.

Матч будет принципиальным, «Ак Барс» захочет реабилитироваться за поражение в предсезонном матче от «Автомобилиста» 1:6, тем более, что это первый матч для казанцев на своем льду в этом сезоне.

По первым матчам «Ак Барс» нравится, хоть и есть определенные шероховатости в игре. Мне кажется, что вполне в этой игре можно ставить на то, что «Ак Барс» не проиграет, а тотал будет не более 5,5 шайб. Голов много может не быть, так как команды понимают важность этого матча. Шесть голов для этих команд кажется многовато», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

