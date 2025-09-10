«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на встречу КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оппоненты пересекались в августе, «Автомобилист» проехался по «Ак Барсу» 6:1. Многие помнят эту яркую пару и в плей-офф. В среду «зелёные» открывают домашнюю часть сезона перед своими болельщиками. Это несомненное преимущество.

Казанцы добрались до родных пенатов после победы 2:1 над «Авангардом» и поражения 3:4 по буллитам в Магнитогорске. Новичок «Ак Барса» Григорий Денисенко забил свой первый гол, Барабанов сделал передачу, а у Фисенко 1+1. Команда играет дисциплинированно, поэтому особых шансов проверить спецбригады не было. В копилке одна шайба в меньшинстве. В обеих встречах забивали разные игроки. В матче с «Металлургом» ворота защищал Билялов, в игре с «Авангардом» — Бердин. Вопрос: кто будет в старте во встрече с «Автомобилистом»? Есть очередь или играет каждый вратарь до поражения?

«Автомобилист» пока не заводится: команда проиграла два товарищеских матча перед стартом сезона (1:2 со СКА и 3:4 по буллитам с «Торпедо») и первый гостевой с «Ладой» 3:4. В копилке меньше 30 бросков (27), а Мэйсек оформил дубль. По нынешнему составу екатеринбуржцев можно предположить, что, не получив желаемого результата с более сильными игроками, менеджмент сбавил обороты. Рабочий коллектив, однако явно без цели выиграть Кубок Гагарина. Не хватает глубины и креатива, пока нет «химии» в сочетаниях. Новичок Буше не набрал форму перед сезоном. Присутствие Блэкера в защите вызывает вопросы. По словам главного тренера, «Автомобилисту» нужно время, чтобы перестроиться под новую агрессивную тактику и хоккеистам – привыкнуть друг к другу. Это ключевые слова. Пока «Автомобилист» будет привыкать, оппоненты станут давить и набирать очки.

«Ак Барс» пока что не проиграл в основное время, справился с солидным оппонентом в Омске и набрал очко во встрече с другим потенциальным лидером. Команда сбалансирована и укомплектована лучше соперника, хотя и пресновата в игре. Сложно представить, что гости с не самой надёжной обороной смогут выстроить препятствие на пути казанцев. Ещё и на их территории. Все эти факторы — на стороне хозяев», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».