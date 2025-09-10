«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 2.02.

«Весной соперники рубились друг с другом в плей-офф и с того времени друг к другу «неравнодушны». Самоотдача обеих команд точно будет на хорошем уровне, не исключены драки. Можно попробовать взять ставку на большое количество штрафных минут. Если уж у легионеров «Автомобилиста» в понедельник сдавали нервы в Тольятти, то в матче с казанцами они будут проявлять грубость ещё охотнее.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург

Фаворитами выглядят хозяева. Впечатлило, как хладнокровно и грамотно они остановили бегущий, мощный, атакующий «Авангард» в Омске. В отличие от команды Гатиятулина, у уральцев в обороне пока проходной двор, усугубляющийся травмами ведущих защитников. Да и вратарь Бердин прямо сейчас выглядит сильнее любого голкипера «Автомобилиста». Так что у «Ак Барса» будет хорошая возможность сыграть в свой любимый хоккей – открыть счёт и потом сушить игру по максимуму. Скорее всего, этот план сработает, хозяева возьмут два очка в малозрелищной встрече (точно будет меньше пяти заброшенных)», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».