ЦСКА — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 3.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
«Задачу-минимум на текущем выезде дальневосточники уже выполнили – взяли два очка в Питере у «Шанхая». В пятницу у «Адмирала» матч в Новосибирске, где, учитывая явные проблемы «Сибири» с атакой, реально зацепить ещё одну победу. Получается, проявлять героизм в гостях у ЦСКА и тратить много сил без гарантий на успех – нерационально. Тамбиев всегда прагматично просчитывает подобные коллизии. Упираться до последнего его команда вряд ли будет.

Победа ЦСКА гарантирована практически на 100%. А фактор психологии – то есть желания хоккеистов впечатлить новый тренерский штаб – заставляет поставить на крупный тотал. Армейцы постараются сыграть результативно, оборона гостей не выглядит непроходимой. Минимум «+3» в пользу красно-синих и больше пяти заброшенных шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

