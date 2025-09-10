Скидки
В России могут заблокировать аккаунты в БК с проигрышами 100 тысяч рублей за год

Общественное движение «Зов Народа» предложило принять законопроект, согласно которому аккаунты игроков в букмекерских компаниях, на которых проиграно более 100 тысяч рублей за год, будут навсегда блокировать, сообщает Life.

«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм», — считает председатель общественного движения Сергей Зайцев.

В документе «Зов Народа» предлагает обязать операторов ставок внедрить систему автоматического мониторинга игровой активности, которая при достижении 70–80% от установленного лимита будет направлять игрокам предупреждение о возможности блокировки в случае дальнейших проигрышей. Для избежания обхода ограничений путём создания новых аккаунтов предлагается использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

